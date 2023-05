La Uilca in Lombardia contro la desertificazione bancaria

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Si chiude a Milano la quarta tappa della campagna itinerante Uilca 'Chiusura filiali? No, grazie' contro il fenomeno della desertificazione bancaria. Dopo le soste a Travacò Siccomario (Pavia) e Casalpusterlengo (Lodi), Uilca arriva nel capoluogo lombardo per la conferenza stampa di fine tappa. "Gli ultimi dati disponibili sulla desertificazione bancaria in Italia sono allarmanti e confermano purtroppo il trend di chiusura degli sportelli bancari: la Lombardia, con il dato regionale che supera quello nazionale, non è da meno. Servono soluzioni condivise affinché interi territori non si trovino senza i servizi essenziali offerti dalle banche e i presidi di legalità che esse rappresentano", afferma il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan. In Italia, dal 2018 al 2022 gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9% (-583). In Lombardia, negli ultimi cinque anni, sono stati chiusi 916 sportelli, pari al 18,3%, passando da 5.010 nel 2018 a 4.094 nel 2022. Alla fine del 2022 sono 582.607 gli abitanti della regione senza accesso allo sportello bancario. "Assistiamo alla chiusura degli sportelli, alla desertificazione a favore di un home banking che è da un lato forse più agevole, ma dall'altro rappresenta uno strumento per fare maggiori utili tagliando sui lavoratori. Ecco perché dobbiamo dire no, lo facciamo per il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, ma anche per le persone, molto spesso anziane che si trovano in difficoltà senza un riferimento", afferma Enrico Vizza, segretario generale Uil Lombardia. La campagna della Uilca proseguirà il suo giro in Italia dal 6 al 8 giugno, nei comuni di Puglia e Basilicata. (ANSA).