La Foil Academy di Luna Rossa fa tappa in Lombardia a maggio

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La Foil Academy, l'iniziativa della Federazione Italiana Vela e Luna Rossa dedicata agli under 16 e under 19 per formare la 'next generation' di questo sport fa tappa, e si conclude, in Lombardia, più precisamente sul lago di Como, a Dongo, ospite del circolo velico della XV zona, Marvelia. Dal 5 maggio al 12 giugno un centinaio di giovani atleti, seguiti da tecnici specializzati, potranno partecipare a sessioni di 'flight test" che varranno come selezione per ulteriori sessioni di approfondimento dedicate alle imbarcazioni che 'volano' sull'acqua dando spettacolo adrenalinico (gli Waszp, gli Skeeta e i Wing foil) a cui il grande pubblico ha cominciato ad appassionarsi seguendo l'ultima Coppa America. "La tappa in Lombardia ha un significato importante: è un progetto che mette insieme innovazione, territorio e le eccellenze; è un'iniziativa che valorizza i giovani e va alla ricerca del talento: Tutti elementi chiave per costruire uno sport migliore e una società migliore" sottolinea il presidente di Coni Lombardia Marco Riva a margine della presentazione dell'iniziativa. (ANSA).