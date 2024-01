La cinese Byd sorpassa Tesla, è big delle auto elettriche In termini di vendite trimestrali. Il balzo cinese era atteso

(ANSA) - NEW YORK, 02 GEN - La cinese Byd sorpassa Tesla in termini di consegne trimestrali. Il colosso di Elon Musk ha consegnato 484.000 auto nel quarto trimestre 2023, sopra le attese degli analisti ma meno delle 526.000 di Byd. Il sorpasso era atteso da tempo e conferma l'ascesa della Cina nell'industria automobilistica mondiale. Ma anche il cambio nella dinamica competitiva fra Musk e il miliardario cinese che ha fondato BYD, Wang Chuanfu, che da anni sogna, immagina e lavora al boom dell'elettrico cinese. Fra gli estimatori stranieri di BYD c'e' Warren Buffett. Nel 2008 l'oracolo di Omaha ha investito 230 milioni di dollari per rilevare il 10% della societa' . Un investimento piu' che redditizio visto che lo scorso anno la quota di Berkshire Hathaway nel costruttore cinese valeva 8 miliardi. (ANSA).

DRZ