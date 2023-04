L'Opec+ a sorpresa taglia la produzione di petrolio

Da maggio per tutto il 2023 -1 milione di barili al giorno

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Mossa a sorpresa dell'Opec+ che ha annunciato un taglio della produzione di petrolio a partire dal mese di maggio per tutto il 2023 di 1 milione di barili al giorno. La notizia arriva pochi minuti dopo quella del taglio più massiccio tra i paesi che aderiscono all'organizzazione allargata dei maggiori produttori di petrolio mondiale, quello di mezzo milione di barili che sarà effettuato dall'Arabia saudita. In dettaglio poi, gli Emirati arabi uniti ridurranno la produzione di 144mila barili, il Kuwait di 128mila. L'Iraq, da solo contribuirà con un taglio di 211 mila barili, il Kazakistan di 78mila, l'Algeria di 48 mila barili al giorno e l'Oman di 40 mila barili. La Russia dal canto suo prolungherà il taglio della produzione, sempre di 500 mila barili al giorno, che già aveva previsto e comunicato, da marzo a giugno, per tutto il 2023. (ANSA).