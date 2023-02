Ivass: congela riscatti delle polizze Eurovita

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - L'Ivass ha sospeso temporaneamente, da stasera alle 20.00 e fino al prossimo 31 marzo, i riscatti delle polizze di Eurovita spa, compagnia commissariata dalla stessa autorità lo scorso 31 gennaio. In un provvedimento pubblicato sul suo sito, l'istituto di vigilanza ha sospeso " la facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione". La misura non si applica ai riscatti e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento non incide sulle richieste di riscatto presentate, ai sensi delle condizioni contrattuali, anteriormente alla sospensione. (ANSA).