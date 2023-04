Italgas, per il gas prevediamo un inverno tranquillo

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Non abbiamo mai avuto prima d'ora nella nostra storia il livello di stoccaggio di gas che abbiamo oggi. E' questo è stato determinato per un terzo dal clima invernale più mite, per due terzi dalle misure messe in campo dal governo e dai comportamenti più accorti dei cittadini. Il clima mite ha contribuito ma non è stato così rilevante". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo che ha incontrato la stampa dopo l'assemblea dei giornalisti. Italgas ha fatto uno studio sui consumi residenziali nei mesi di novembre e dicembre, dal quale risulta che la riduzione è stata del 19%. Gallo ha spiegato che Italgas presenterà a metà maggio l'offerta vincolante al gruppo Veolia per l'acquisizione delle partecipazioni in alcune società attive nel servizio idrico nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia. Entro un mese sarà pronto il centro di ricerche di Torino, dedicato ai nuovi materiali, alle nuove tecnologie e ai nuovi processi. Gallo ha anche sottolineato che la transizione energetica non è l'unico obiettivo, "bisogna diversificare, ridurre le emissioni e tenere un costo accettabile per l'industria e i cittadini". All'assemblea - che ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio e la destinazione dell'utile - hanno partecipato 839 soci che rappresentano l'82,5% del capitale sociale. Agli azionisti sarà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,317 euro, in aumento del 7,5% rispetto al 2022. All'inizio dei lavori è stato reso noto l'elenco dei principali azionisti: Cdp con il 39,47% (Cdp Reti 25,99 e Snam 13,47%). Lazard Llc con il 10,4%, Romano Minozzi con il 4,28%, Blackrock con il 3,9% e Credit Agricole con il 3,5%. (ANSA).