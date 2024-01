Il Salone Auto di Torino ritorna dal 13 al 15 settembre Test drive, prototipi e one-off dei più grandi car designer

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - E' già in moto la macchina organizzativa del Salone Auto Torino 2024, l'evento all'aperto nel centro della città, gratuito per il pubblico. Si svolgerà dal 13 al 15 settembre e celebrerà la storia dell'automobilismo attraverso l'esposizione delle carrozze, prime auto a motore di inizio '900, capolavori del design degli anni 60 e 70 e le auto sostenibili che guideranno la transizione. "Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistema automobilistico in un unico format, in una sola passeggiata" spiega il presidente Andrea Levy. In piazza Carlo Felice e in piazza Castello si troveranno le aree test che ospiteranno tutte le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali case automobilistiche, messe a disposizione dei visitatori che potranno testarle sulle strade cittadine. Accanto alle prove e all'esposizione delle novità commerciali dei brand ci saranno le supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer, le due ruote di tutte le motorizzazioni a disposizione per i test drive, le innovazioni delle aziende dell'indotto e l'intrattenimento garantito dai media partner, tra via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale, Giardini Reali e piazza Vittorio Veneto. Le Formula 1, le regine del motorsport, i prototipi e le auto classiche più belle di sempre saranno protagoniste di sfilate ed eventi che si svolgeranno nel Circuito dinamico tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello. La passione di collezioni e club verrà celebrata sabato 14 settembre con il Gran Premio Torino: le auto sportive di ogni epoca saranno protagoniste alla Reggia di Venaria che sarà visitabile dal pubblico. Le auto sfileranno poi in una grande parata che attraverserà il centro di Venaria Reale, passando per la Panoramica di Superga, per terminare in via Roma. (ANSA).

