Il gas chiude in calo ad Amsterdam (-6,8%) I future Ttf scendono a 46 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il gas chiude le contrattazioni in forte calo sul mercato di Amsterdam dopo un rally che in due giorni l'ha portato alla soglia dei 50 euro al megawattora, in scia al conflitto in Israele e al sospetto sabotaggio di un gasdotto finlandese. I future Ttf si sono fermati in calo del 6,8% a 46,07 euro. (ANSA).