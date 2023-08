Il gas ad Amsterdam ritraccia a 35 euro al megawattora Sul mercato di Amsterdam il Ttf in calo dell'11%

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Prezzo del gas in calo ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa per i future: il Ttf ha chiuso in calo dell'11,04% a 35,03 euro al Megawattora. (ANSA).