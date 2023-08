I debiti delle famiglie salgono a 22.710 euro: Verona al quarto posto in Veneto

Le famiglie italiane sono sempre più indebitate con le banche tanto che al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo famigliare presente è salito a 22.710 euro. Lo sostiene la Cgia di Mestre che rileva come complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5% rispetto al 2021.

Sempre in termini assoluti, per indebitamento per famiglia il Veneto si trova al sesto posto a livello nazionale dopo Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.

Verona al quarto posto con un +4.3%

A livello provinciale, invece, la situazione più “critica” si è verificata a Padova; il “rosso” in banca medio ammonta a 27.820 euro (+5,4 per cento rispetto al 2021). Seguono Treviso con 25.639 (+3,3 per cento), Venezia con 25.092 (+2,6 per cento), Verona con 25.084 (+4,3 per cento), Vicenza con 23.891 euro (+3,3 per cento), Rovigo con 19.026 (+2,2 per cento) e Belluno con 18.544 euro (+2,2 per cento) (vedi Tab. 2).

Tab. 2 – L’indebitamento delle famiglie venete (per provincia)

Rank per imp. medi Province 2021

(mln €) 2022

(mln €) Var. %

2022/2021 Impieghi per famiglia

(anno 2022 in €) 11 Padova 10.569 11.136 +5,4 27.820 18 Treviso 9.151 9.455 +3,3 25.639 21 Venezia 9.256 9.496 +2,6 25.092 22 Verona 9.634 10.052 +4,3 25.084 31 Vicenza 8.454 8.732 +3,3 23.891 59 Rovigo 1.900 1.941 +2,2 19.026 64 Belluno 1.702 1.739 +2,2 18.544 6 VENETO 50.666 52.550 +3,7 24.911 ITALIA 574.859 595.148 +3,5 22.710

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Usura, fenomeno carsico

Una situazione che per la Cgia apre scenari preoccupanti sul fronte dell'usura sebbene il numero delle denunce alle forze dell'ordine di questo reato sia da tempo in calo. L'usura è un fenomeno "carsico" - avverte la Cgia - difficilmente chi è caduto nella rete degli strozzini si rivolge alle forze dell'ordine. Le vittime, molto spesso, sono minacciate ed hanno paura per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari. Chi rivuole i propri soldi, infatti, non si fa alcun scrupolo; non solo applica nel giro di qualche mese tassi di interesse spaventosi, ma è disposto a qualsiasi cosa pur di recuperare quanto prestato, in ultima istanza anche alle maniere forti.

Tab. 1 – L’indebitamento delle famiglie italiane (per regione)

Rank per imp. medi Regioni 2021

(mln €) 2022

(mln €) Var. %

2022/2021 Impieghi per famiglia

(anno 2022 in €) 1 Lombardia 128.037 132.951 +3,8 29.594 2 Trentino-Alto Adige 13.384 13.903 +3,9 29.587 3 Lazio 70.461 72.397 +2,7 27.518 4 Toscana 42.034 43.744 +4,1 26.311 5 Emilia-Romagna 48.236 50.704 +5,1 24.950 6 VENETO 50.666 52.550 +3,7 24.911 7 Friuli-Venezia Giulia 12.265 12.734 +3,8 22.548 8 Piemonte 43.762 45.093 +3,0 22.524 9 Marche 13.195 13.457 +2,0 20.803 10 Umbria 7.590 7.790 +2,6 20.290 11 Liguria 15.044 15.413 +2,5 20.256 12 Puglia 28.654 29.765 +3,9 18.195 13 Valle d'Aosta 1.001 1.035 +3,3 17.115 14 Abruzzo 9.286 9.525 +2,6 17.061 15 Sardegna 12.129 12.563 +3,6 16.974 16 Campania 35.153 36.436 +3,6 16.465 17 Sicilia 30.582 31.367 +2,6 15.181 18 Molise 1.671 1.708 +2,2 13.048 19 Basilicata 2.766 2.870 +3,7 12.101 20 Calabria 8.941 9.145 +2,3 11.312 ITALIA 574.859 595.148 +3,5 22.710 NORD OVEST 187.844 194.492 +3,5 26.585 NORD EST 124.552 129.890 +4,3 25.093 CENTRO 133.280 137.387 +3,1 25.804 MEZZOGIORNO 129.183 133.379 +3,2 15.898