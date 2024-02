Giro: presentata a Milano la maglia rosa 2024 Corsa al via il 4 maggio da Venaria Reale, arrivo il 26 a Roma

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - A tre mesi dalla partenza del Giro d'Italia 2024, il 4 maggio prossimo da Venaria Reale, in Piemonte, la maglia Rosa è stata presentata alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Verrà indossata dal leader della classifica generale in tutte le tappe, fino alla tappa conclusiva del 26 maggio a Roma. Per il nono anno consecutivo top sponsor della maglia rosa è Enel, e all'interno del colletto un significativo omaggio agli Invincibili del Grande Torino con la scritta: "Grande Torino 1949 - Solo il fato li vinse", in ricordo della tragedia di Superga che avvenne proprio il 4 maggio 1949. "Credo sia un grande riconoscimento per una squadra straordinaria e in un anniversario tragico come quello del 4 maggio era giusto ricordarla. Anche perché io vado ogni anno a Superga il 4 maggio e quello che mi colpisce è la tantissima gente presente, anche ragazzi molto giovani, come un passaggio di testimone dal papà, dal nonno a loro per non dimenticare il Grande Torino" ha detto Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup. La maglia Rosa, disegnata anche quest'anno da Castelli, è il simbolo che contraddistingue il leader nella classifica generale e fu istituita per il Giro del 1931. Il primo a indossarla fu Learco Guerra, vincitore della prima tappa del 1931. In 88 edizioni, sono 263 gli atleti ad aver vestito per almeno una frazione la maglia Rosa nella storia del Giro, con Vincenzo Nibali ultimo vincitore italiano della Corsa Rosa nel 2016, presente a Brera. E durante la presentazione è stato sottolineato anche il legame tra il Giro d'Italia e il territorio, con le tappe che percorrono anche borghi piccoli, ma unici. Un legame che spiega anche la sponsorizzazione di Enel, come ha evidenziato Nicola Lanzetta, direttore Italia Gruppo Enel. "Parlando di un Giro che tocca ogni borgo, Enel ha una rete di distribuzione che è la più capillare infrastruttura che abbiamo nel Paese. Il territorio è una delle bellezze uniche e peculiari dell'Italia ma anche della nostra azienda, perché ogni cittadino, ogni borgo, ogni paese ha il diritto di utilizzare l'energia elettrica e quindi il territorio è sicuramente un punto in comune con il Giro d'Italia" ha evidenziato Nicola Lanzetta. (ANSA).

