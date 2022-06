Gas: Descalzi, nulla da temere,offerta superiore a domanda

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "In questo momento non bisogna temere nulla, solo l'inazione. L'ottimismo è fatto di azione. In questo momento mancano circa 30mln di mc al giorno di russo pero l'Italia riesce ad avere adesso un'offerta circa 200 milioni". Lo ha detto l'a.d. dell'Eni Claudio Descalzi parlando della disponibilità di gas a La Repubblica delle Idee. "In questo momento c'è un'offerta superiore alla domanda, 200 milioni di offerta e 160 milioni di domanda, il resto deve andare a stoccaggio perché sennò esce fuori dall'Italia", ha aggiunto. Descalzi ha evidenziato in particolare l'aumento del gas dall'Algeria. "Il gas algerino, attraverso i contratti che abbiamo firmato è più che raddoppiato: in questo momento l'algerino dà 64 mln di mc attraverso pipe, 4 mln attraverso lng e probabilmente altri milioni nelle prossime settimane attraverso altri accordi". "Se dovessero tagliare adesso non saremmo pronti. Incominceremo ad essere pronti per l'inverno 2022-23. L'augurio è che si possa mantenere ancora limitato il flusso russo. Gli stoccaggi sono già al 54%, dovremmo forzare ulteriormente l'arrivo di gas da altri paesi e ci sarà probabilmente uno stato di allerta e qualche restrizione, ma comunque abbiamo una diversificazione che ci farà passare l'inverno. Questo è sicuro. Meglio averne ancora un po', ma se non ci fosse, penso che con un'azione forte che sta guidando il governo io penso che si possa superare l'inverno", ha rassicurato Descalzi. (ANSA).