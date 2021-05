G30, rischio endemico minaccia debito Paesi emergenti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Le mutazioni del coronavirus e l'andamento delle infezioni "indicano una minaccia endemica, non temporanea" che si associa al rischio di turbolenze finanziarie nel medio termine". Per i paesi emergenti, tutto ciò potrebbe creare difficoltà crescenti nella gestione del debito pubblico. E' quanto spiega un rapporto del G30 sui debiti sovrani. Lawrence Summers, co-presidente del G30 Working Group, avverte che senza prendere le misure necessarie a fronteggiare shock futuri, il rischio è che i problemi del debito non si risolvano in maniera ordinata, "con conseguenze nell'ordine di centinaia di miliardi di dollari, se non migliaia". (ANSA).