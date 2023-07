Francois, 'in due anni il brand Fiat profittevole e più globale' 'Marchio numero 1 per volumi, leader Italia, Brasile e Turchia'

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Nel giorno del compleanno della 500, Fiat "celebra il suo recente percorso di successo, e dà una overview sia sul presente sia sulla visione di un futuro brillante ed entusiasmante". Durante l'evento è stata presentata la famiglia della 500e che si allarga con la nuova Fiat Topolino, la sorella minore, e la nuova Fiat 600e, la sorella maggiore. "In due anni abbiamo reso Fiat più profittevole e più globale che mai. Fiat è diventato il marchio Stellantis numero 1 per volumi ed è leader nei 3 principali mercati: Italia, Brasile e Turchia, in 3 Regions diverse" ha spiegato piega Olivier Francois, ceo di Fiat. "Fiat ha un ruolo chiaro: forte attenzione alla semplicità, pensiero laterale, gioia e rilevanza sociale. Tutto questo ci rende più attraenti per Stellantis quindi un marchio su cui vale la pena investire. Grazie a Stellantis abbiamo accesso a più risorse, più investimenti e più sinergie. Fiat è tornata. Nei prossimi tre anni il nostro piano di prodotto riporterà Fiat al posto che le compete: leader, punto di riferimento e lovebrand. Oggi presentiamo i primi frutti della nuova era "powered by Stellantis": infatti la famiglia 500e si allarga con una sorella minore, la Topolino, e una sorella maggiore, la nuova 600e. E sono anche orgoglioso di annunciare che Fiat ha rinnovato la sua partnership con (Red), perché crediamo che essere socialmente rilevanti significhi prendersi cura del pianeta, e anche delle sue persone". (ANSA).