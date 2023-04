Fondo sovrano saudita entra al 33% in Azimut-Benetti

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Il Public investment fund (Pif), fondo sovrano dell'Arabia saudita, entra nel gruppo della cantieristica Azimut-Benetti come socio con una quota del 33% e diventa "partner strategico nella prossima fase di crescita dell'azienda". Lo si legge in un comunicato di Azimut-Benetti. L'operazione verrà completata all'esito favorevole dei filing antitrust e regolamentari. Con Pif anche Tamburi investment partner (Tip), già socio di Azimut-Benetti da oltre 8 anni, "rimarrà nel capitale sociale del gruppo con una quota ridotta, segno della perdurante fiducia nella crescita di lungo termine del gruppo e nella guida della famiglia Vitelli", aggiunge la nota. "La famiglia, assieme al management di sua fiducia, mantiene un ampio controllo del gruppo e con esso la sua conduzione strategica". Lo afferma Giovanna Vitelli, chair del gruppo Azimut-Benetti dopo l'ingresso nel gruppo del Public investment fund (Pif), fondo sovrano dell'Arabia saudita, con una quota del 33%. "Confermo la soddisfazione e l'orgoglio della famiglia per aver ottenuto, quale gruppo costruttore di mega yacht più importante del mondo, la fiducia di uno dei maggiori fondi sovrani a livello globale, già presente nel lusso, nella tecnologia e nel tempo libero", aggiunge Vitelli, secondo la quale "Pif infatti accompagnerà il gruppo Azimut-Benetti nel lungo termine e le offrirà nuove importanti opportunità di business anche in un'area geografica, il Medio oriente, in fortissimo sviluppo". (ANSA).