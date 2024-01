Filt, pronti a sciopero per driver Amazon in appalto licenziato Lasciato a casa prima di Natale con figlia al 100% disabile

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - La Filt-Cgil della Lombardia è pronta alla "mobilitazione regionale e allo sciopero" per sostenere il reintegro di Felipe, 41 anni con figlia al 100% disabile, licenziato da Dea il 22 dicembre per superamento del comporto sulla malattia. Lo riferisce un funzionario dell'organizzazione sindacale sottolineando che Dea è un'azienda appaltatrice di Amazon e "Felipe guidava un furgone di Amazon con tanto di divisa" del colosso mondiale dell'e-commerce. Il lavoratore licenziato aveva la 104 e, a causa di un aggravamento della situazione della figlia dodicenne, si è dovuto assentare dal lavoro per ulteriori periodi di tempo, con tanto di regolare richiesta del medico curanbte. Il problema è sorto lo scorso 22 dicembre, giorno del licenziamento, in quanto, secondo l'azienda, Felipe aveva superato il tetto massimo di giorni di malattia oltre al quale scatta il licenziamento. "Il punto - spiega il sindacalista - è che il lavoratore, brasiliano, non era pienamente informato del diritto di chiedere un periodo di aspettativa e l'azienda, anziché informarlo, lo ha lasciato fare aspettando che superasse il limite, per poi licenziarlo". Da qui la richiesta di "reintegro immediato" del lavoratore, caduta nel vuoto secondo il sindacato che indica come, nel frattempo, l'azienda "continua ad assumere fattorini a tempo determinato". La Filt-Cgil ha poi mobilitato Assoespressi, che raggruppa le aziende che lavorano per conto di Amazon, che, dopo il rifiuto dell'azienda di annullare il licenziamento, si è rivolta ad Amazon. Quest'ultima - secondo quanto riferisce il sindacalista - si è detta disposta ad incontrare la stessa Dea. Nel frattempo il sindacato ha annunciato una possibile "mobilitazione regionale" per sostenere la causa del lavoratore, ricevendo già 250 messaggi di solidarietà da parte di altri fattorini. (ANSA).

