Fiat svela le novità in un video girato nella Ginevra italiana Alla vigilia del Salone la provocazione di Olivier Francois

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Lancia una provocazione il brand Fiat alla vigilia del Salone di Ginevra, dove Stellantis non sarà presente come la maggior parte dei marchi europei e americani. Lo fa con un video girato a Ginevra, frazione di Castenedolo, in provincia di Brescia, che ha lo stesso nome della città elvetica: qui l'amministratore delegato del marchio, Olivier Francois, tiene una 'finta' conferenza stampa in cui svela però davvero la nuova famiglia di concept ispirata alla Panda che caratterizzerà i nuovi veicoli del brand Fiat a livello mondiale. Il primo nuovo prodotto, ispirato al concept della City Car, sarà rivelato l'11 luglio seguito dal lancio di un nuovo modello all'anno fino al 2027. Grazie a Stellantis, Fiat utilizzerà un'unica piattaforma globale su cui sarà possibile produrre qualsiasi nuovo modello che potrà essere equipaggiato con motori elettrici, ibridi e Ice. "Non serve un grande Salone per annunciare una grande idea. E sapete perché? Beh, semplicemente perché non ne abbiamo bisogno" dice Olivier Francois nel video. "Fiat - aggiunge - è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un'offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un'anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125esimo anniversario del marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all'anno" Fiat è il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume. Leader delle citycar elettriche in Europa, leader dell'intero mercato del Sud America, in Turchia, in Algeria e in Italia con diversi modelli al vertice: la Fiat Strada in Brasile, la Panda in Italia, la Tipo in Turchia e Algeria. (ANSA).

ANG