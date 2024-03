++ Spread Btp-Bund cala 6 punti in un giorno, minimo da 2022 ++ Il differenziale si attesta a 131 punti, il rendimento al 3,63%

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in deciso calo, scendendo di sei punti in un giorno. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta a 131 punti, aggiornando nuovamente i minimi da gennaio 2022. Il rendimento del decennale italiano registra una flessione di sei punti base al 3,63 per cento. (ANSA).

