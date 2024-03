Borsa: Milano chiude ai massimi da maggio 2008, bene le banche Scivola Pirelli. Lo spread tra Btp e Bund scende a 131 punti

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - La Borsa di Milano (+0,66%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Il listino Ftse Mib sale a 33.363 punti, ai massimi da maggio 2008. Piazza Affari è sostenuta dalla performance positiva delle banche mentre scivola Pirelli (-3,5%), nel giorno dei conti e dell'aggiornamento dei piano. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta a 131 punti, ai minimi da gennaio 2022. Il rendimento del decennale italiano cede sei punti base al 3,63%. Performance positiva per Fineco (+1,5%), Intesa (+1,4%), Mediobanca (+1,2%), Bper e Mps (+0,2%). Fiacche Unicredit e Banco Bpm (-0,1%). Acquisti sulle utility con il prezzo del gas in netto calo. Bene A2a (+1,2%), Enel (+1%) e Hera (+0,4%). Si mettono in mostra Terna (+1,4%) e Prysmian (+1,3%). In luce Stellantis (+1,1%), nel giorno dell'annuncio degli investimenti in Brasile. La prospettiva di investimenti nel settore dei semiconduttori spinge Stm (+1,2%). Positive Fincantieri (+0,5%), mentre valuta diverse opportunità per la crescita, e Leonardo (+0,8%). Cresce l'energia, in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. In rialzo Tenaris (+1,1%) e Eni (+0,8%) mentre è in controtendenza Saipem (-2,2%). Seduta debole per Tim (-0,5%) e Inwit (-0,1%). Male Cucinelli (-1%). (ANSA).

