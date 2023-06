Eba, falle nell'antiriciclaggio degli istituti di pagamento

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Reprimenda dell'Eba, l'autorità bancaria europea, al settore degli istituti di pagamento, le imprese finanziarie diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare uno o più dei servizi di pagamento. Come si legge in un focus dedicato, il comparto non gestisce "adeguatamente i rischi sull'antiriciclaggio e il finanziamento al terrorismo". Inoltre i controlli interni sono risultati "insufficienti". Ma l'Eba, pur senza alcune citazione esplicita, se la prende anche con le autorità di vigilanza di alcuni Stati che "non stanno facendo abbastanza per controllare il comparto in maniera effettiva" con il risultato che alcuni di questi istituti di pagamento si stabiliscono in quei paesi con controlli deboli per poi, da lì, operare in tutta l'Unione. Si tratta, aggiunge il rapporto, di rischi che possono inficiare la stabilità finanziaria europea e per questo l'Eba esorta a mettere in campo le opportune misure. (ANSA).