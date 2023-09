Dopo uccisione maiali di Cuori Liberi al via manifestazioni Domattina a Pavia, poi a Milano

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Domattina dalle 8 saremo davanti all'azienda per la tutela della salute (Ats) di Pavia, dove lavorano i veterinari che hanno eseguito l'ordine di uccisione dei 9 maiali del rifugio Cuori Liberi di Sairano, animali in salute che addirittura scodinzolavano giocosamente vicino ai loro aguzzini": lo dichiara Sara d'Angelo, della Rete dei santuari di animali liberi. L'appuntamento più importante - spiega una nota - sarà però la manifestazione nazionale "Giù le mani dai santuari", sabato 7 ottobre alle 14 a Milano, perché è Regione Lombardia ad aver ordinato la violenza istituzionale che ha colpito un luogo di pace e salvezza". Dopo gli scontri avvenuti lo scorso 20 settembre a Sairano (PV), conclusisi con l'uccisione di 9 maiali e al ferimento di diversi attivisti, vengono diffusi nuovi video sulle violenze subite e si preparano proteste. "Per il profitto di pochi si spaccia un'emergenza economica per emergenza sanitaria. Ricordiamo poi che il cluster di Pavia è partito da un allevatore che ha omesso di denunciare 400 suini contagiati dalla peste suina africana e ne ha fatti partire centinaia per varie destinazioni. L'episodio del 20 settembre è inaccettabile quanto il trattamento riservato ai maiali rinchiusi negli allevamenti a rischio PSA, uccisi nelle camere a gas, e ai cinghiali, braccati dai cacciatori. Saremo in piazza anche per protestare contro le violenze della polizia all'interno del rifugio. I poliziotti non si sono preoccupati di ferire gravemente gli attivisti incatenati, avvicinandosi addirittura con una sega rotante. Quello che è accaduto non deve succedere mai più. In nessun Santuario. A nessun animale liberato", conclude d'Angelo. (ANSA).