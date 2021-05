Donne, da disoccupate a imprenditrici con In Situ

Elisa è veronese, disoccupata e vive in campagna. Ha partecipato nei mesi scorsi al progetto transnazionale In Situ e, grazie a un corso di formazione, ha ora la possibilità di realizzare il suo sogno: creare una linea di cosmetici biologici fatti con le piante che coltiva in giardino e venderli sul suo sito di e-commerce, dove darà anche consigli di bellezza alle clienti. Ma non solo. Federica, invece, ha in mente un progetto di food-truck che unisce le sue passioni: il buon cibo locale, la birra artigianale e le performance artistiche. Come Elisa e Federica, ci sono altre donne che, dopo aver frequentato la prima edizione del percorso per future imprenditrici sociali organizzato nell’ambito di In Situ, potranno concretizzare le loro idee d’impresa. Il progetto rientra nel Programma Central Europe, che coinvolge sei regioni europee di Italia, Austria, Croazia, Germania, Polonia e Slovenia, ed è stato realizzato con l’obiettivo di sviluppare metodi innovativi di inclusione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata. La Regione Veneto e Enaip, (Ente nazionale Acli Istruzione Professionale.) partner del progetto, hanno declinato questo obiettivo coivolgendo donne disoccupate under 30 e over 50: al termine del percorso sono nate quattro idee imprenditoriali. «In questo piccolo laboratorio», dichiara Elena Donazzan assessore regionale al Lavoro, «abbiamo visto come, lavorando sulla propensione imprenditoriale, si rafforzi anche l’attitudine con cui le persone si propongono nel mercato del lavoro. Spesso l’ostacolo più grande nel reinserimento dei disoccupati di lungo termine», sottolinea l’assessore, «è che loro, per primi, dopo molto tempo trascorso fuori dal mercato del lavoro, si convincono di non avere niente da offrire». Le partecipanti della prima edizione si stanno organizzando per trovare i fondi per avviare le loro imprese, anche con crowdfunding. A fine estate inizierà la seconda edizione del percorso formativo che terminerà a marzo 2022.•. F.L.