Domani Vinitaly preview Un aperitivo del 2022

Domani, OperaWine passerà il testimone a Vinitaly Preview, un evento nuovo di zecca, creato da Veronafiere per soddisfare la voglia del mondo del vino di riavviare il business in presenza, in attesa del ritorno di Vinitaly con l’edizione del 2022 in calendari dal 10 al 13 aprile. All’iniziativa, che si svolgerà alle Gallerie Mercatali, in viale del Lavoro, vicino al quartiere di Veronafiere, parteciperanno una settantina di cantine probenienti da tutte le regioni d’Italia, alcune delle quali sono presenti anche ad Operawine, più cinque consorzi di tutela (Lambrusco doc, Lessini Durello doc, Prosecco doc, Vini del Trentino, Vini doc Sicilia) e l’associazione veronese Famiglie Storiche, che riunisce le 13 prestigiose aziende vitivinicole (Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre d'Orti, Venturini e Zenato). Le Imprese e i consorzi saranno impegnati in due sessioni di walkaround tasting (10.30-14.30 e 14.30-18) e incontri in presenza con i buyer nazionali ed esteri, finalmente tornati a Verona. Le degustazioni in piedi, coinvolgeranno alcune tra le più prestigiose aziende tricolore, dei territori più vocati al vitivinicolo, dal Veneto al Trentino, passando per Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Liguria e Piemonte. L’opportunità di business offerta non è sfuggita alle imprese dopo tanti mesi di contatti virtuali. «Il ritorno degli eventi in presenza sotto il brand di Vinitaly è molto atteso dalla community del vino. Il sentiment che abbiamo raccolto, visitando negli ultimi due mesi le cantine che parteciperanno è di una gran voglia di tornare ad intessere relazioni dal vivo. Gli appuntamenti di giugno saranno una prova generale per il Vinitaly Special Edition di ottobre e soprattutto per il 54esimo Vinitaly 2022», afferma il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. Le aziende departecipanti: Agb Selezione (Gruppo Agricole Gussalli Beretta di Brescia), cantine Aldegheri, Antonio Facchin & figli, Avanzi, Bettilli Cristiana Wines, Bonzano Vini, Bosio Family Estate - Bel Colle, Barbaterre, Cantina Antica Hirpinia, Castello D’Uviglie, Colmello di Grotta, Cantina Zaccagnini, Chiesa, Cantina Danese, Cantina Santadi, Cantina Ventiventi, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, Cantine Monfort, Cantine Scolari, Castello di Cacchiano, Castorani, Cavit, Coppi Casa Vinicola, Decanterino Wine Design, Dianella, Edoardo Freddi International, Eleva Società Agricola, Fabiano Vini, Fongaro Spumanti Metodo Classico, Guerrieri Vigneti e Cantina, Giuliani Donato, Le Vigne di San Pietro, Laficaia Guasti, Le Tende Azienda Agricola Lazise, Lungarotti, Latium Morini, La Zerba Gavi Docg, Lunae Bosoni, Marramiero Wine, Marchesi Frescobaldi, Mezzacorona Rotari, Novaripa, Ocone - I Vini di Sannio dal 1910, Perla del Garda, Pasqua, Piera1899, Poderi Moretti, Puglia in Rosè, Rock Wines, Ruggeri & C, San Gregorio, Santa Margherita Wines, Società Agricola Francesca, Tenuta Cavalier Pepe, Tenuta Santa Maria Valverde, Tenuta Sant’Antonio, Tenute Ledda, Tunella, Vini Ottomarzo Bio, Valentina Cubi, Velenosi Vini, Villa Sandi, Voerzio Martini, Zardetto Prosecco, Zymè. Va.Za.