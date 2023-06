Diego Della Valle ai giovani, l'artigianato è cool

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Negli ultimi mesi, l'artigianato italiano è diventato il motivo dominante, quindi benvenuti a tutti quelli che arrivano ora, fa sicuramente bene al sistema del made in Italy" dice Diego Della Valle alla presentazione della collezione Tod's uomo per la prossima estate, oggi a Villa Necchi Campiglio, a Milano. "Quello che farò in modo di spingere - annuncia - è cercare di convincere i giovani a fare questo mestiere: l'artigianato italiano è un mestiere meraviglioso, con il fatto di farlo in un Paese ad alto tasso di cultura e con noi imprenditori che ci mettiamo in condizioni di attrarre il più possibile i giovani, può essere un buon momento per dare una direzione a persone che cercano il loro futuro e per fare una cosa utilissima per noi, avere gente capace di fare il mestiere dell'artigiano, che è un mestiere un po' rinascimentale, quello di un uomo concettualmente libero e indipendente". "Abbiamo tante scuole professionali in Italia, non sarebbe sbagliato - propone Della Valle - che le imprese più rilevanti si mettessero vicine a queste scuole e dessero una mano fatta di finanza, ma anche di esperienze. Ne ho parlato con il ministro Urso, che è molto sensibile sull'argomento e con Sangiuliano, che lo è altrettanto". Il momento, a della Valle, sembra propizio: "Il ddl sul made in Italy - considera - è un chiaro messaggio della sensibilità che c'è nel voler fare certe cose velocemente. Ho un po' di esperienza con pubblico e privato e ho visto che quando ci sono argomenti precisi, che sono interesse comune, si riescono a fare cose straordinarie in tempi brevi. Noi lo abbiamo fatto, se vogliamo si può fare". "Facciamolo in fretta" è l'invito dell'imprenditore "per dare un contributo al sistema Paese". (ANSA).