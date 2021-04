Crollo infortuni da Covid con l’avvio dei vaccini

Verona continua a indossare la maglia nera in regione per numero di denunce di infortunio sul lavoro legate al Covid: 4.191 da gennaio 2020 a marzo di quest’anno, secondo l’elaborazione dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, che ha analizzato i dati Inail. Segue a distanza Treviso con 3.145 denunce, Vicenza con 3.110, Padova a quota 2.857, Venezia con 2.749, Belluno con 1.151 e Rovigo che chiude la classifica con 539. C’è però anche una notizia positiva, che fa sperare in un futuro libero da Covid: il piano vaccinale sta facendo effetto, ed emerge dall’andamento del numero delle denunce, crollato con l’avvio del piano vaccinale. I dati li ha elencati la direttrice dell’Inail di Verona, Stefania Marconi, durante un webinar organizzato da Cisl Verona focalizzato sui vaccini in azienda. «Se l’infezione da Covid viene contratta sul luogo di lavoro», ha spiegato, «è l’Inail a riceverne segnalazione. In questi 14 mesi abbiamo raccolto molte denunce di infortunio e il numero ha seguito l’andamento della curva pandemica. La primavera scorsa la quantità di denunce è stata davvero importante ed è stata seguita, in estate, da una flessione». Poi settembre ha segnato l’inizio della seconda ondata «e il fenomeno è tornato con numeri significativi: al 30 settembre a Verona erano stati denunciati, da inizio anno, 1.258 casi di infortunio. Al 31 ottobre erano saliti a 1.478, cioè 220 denunce in un mese. A novembre ne erano arrivate agli uffici Inail altre 889 e a dicembre 1.410». Numeri che provenivano soprattutto dal settore medico e sanitario, e che hanno seguito il trend dell’ondata: erano i mesi durante cui, sul territorio nazionale, si assisteva a un aumento vertiginoso dei contagi. A gennaio la svolta, con l’avvio del piano vaccinale che ha coinvolto gli operatori della sanità. «Quel mese le denunce dal Veronese sono state solo 149: alcuni lavoratori avevano ricevuto la prima dose, altri entrambe, ma già il vaccino stava facendo effetto», ha spiegato. Ancora più chiaro è stato nei mesi successivi «quando il numero degli infortuni è crollato», conferma Marconi, «e ora è molto vicino allo zero». Si vede la luce, ma non si è ancora fuori dal tunnel. E i dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering, aggiornati al 31 marzo, lo dimostrano. Il Veneto continua a posizionarsi sul podio nazionale per numero di denunce di infortunio sul lavoro legate al Covid 19, dopo Lombardia e Piemonte: da gennaio 2020 a marzo 2021 sono stati 17.742 i lavoratori contagiati in regione mentre i morti sul lavoro legati al Covid sono ad oggi 19, 7 dei quali nella provincia di Venezia, mentre Verona è a quota due. «Un dramma al femminile», lo definisce Vega, sottolineando che dalle donne arriva il 74,3% di tutte le denunce di infortunio Covid della regione. Il motivo si intuisce analizzando le professioni più colpite: il 35,4% delle denunce proviene dai tecnici della salute, e di questi l’84% infermieri. Seguono con il 27,5% le professioni qualificate nei servizi sociosanitari e sociali, dove la componente femminile è elevata, quelle legate ai servizi personali e assimilati al 10,2% e i medici da cui arriva il 6,7% delle denunce. •