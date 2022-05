Croce Rossa vara idroambulanza su lago Iseo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - La Croce Rossa si prepara alla stagione balneare rafforzando la squadra di Soccorsi Speciali in acqua e varando una nuova idroambulanza che presterà servizio sul lago di Iseo, con base a Predore (Bergamo). Si è infatti concluso il primo corso regionale partito post Covid a settembre scorso: quasi 9 mesi di formazione tra lago, piscina e mare, con prove fisiche e lezioni in aula che spaziano dalla fisica al diritto, dalla meteorologia al primo soccorso in acqua. Questo fine settimana in 13 hanno sostenuto e superato l'esame, tutti già soccorritori che operano con il 118 Lombardia nelle province di Bergamo, Como e Milano e tra loro anche un'infermiera del Pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. "Soddisfatto" il coordinatore Leonardo Bonzi che ora ha una squadra di 28 elementi che già si prepara alla nuova stagione di sorveglianza e soccorso.. Iniziato con la pandemia non ancora dimenticata è stato un test anche per lo staff dei formatori: superato a piedi voti come conferma la rappresentante nazionale che ha assistito agli esami, Fabia Battiston. "Uno è nessuno, due sono uno..." dice Battiston ai nuovi Opsa (Operatore polivalente del soccorso in acqua) ricordando che è questo spirito di squadra che rende 'speciali' i Soccorsi Speciali di Croce Rossa. La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta a Predore, dove gli Opsa Bergamo hanno la loro base. Una giornata di festa a cui hanno partecipato anche la presidente regionale di Croce Rossa Sabina Liebschner, il sindaco Paolo Bertazzoli, il presidente del Comitato Bergamo Hinterland Annibale Lecchi. La giornata è trascorsa tra esercitazioni e dimostrazioni in acqua guidate da Devis Baldassarri e coordinate a terra da Clara Previtali ed è culminata nell'inaugurazione della nuova idroambulanza, acquistata da Cri Roma che entrerà in servizio a giugno quando si aprirà ufficialmente la stagione balneare. Don Alessandro ha benedetto lo scafo e Fabia Battiston ha tagliato il nastro tra gli applausi delle istituzioni, dei volontari e della comunità di Predore che ha partecipato all'evento. (ANSA).