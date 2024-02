Ciriani, 'governo convoca tavolo su situazione Electrolux' Il 12 marzo prossimo

(ANSA) - TRIESTE, 22 FEB - Il governo ha deciso di convocare per il 12 marzo un tavolo dedicato alla situazione Electrolux. Lo rende noto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in un post sui propri profili social. Ciriani ha specificato di essere stato tra coloro che hanno chiesto specificamente la convocazione. Il ministro ha partecipato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy al tavolo sul settore degli elettrodomestici. "Un comparto quello del bianco fondamentale per l'economia dell'Italia, ma anche per quella del Friuli Venezia Giulia dove ha sede una dei più importanti stabilimenti Electrolux", ha scritto sui social. (ANSA).

