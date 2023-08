Continuano a calare gli artigiani in Italia: a Verona quasi 9mila in meno in 10 anni

Nel 2022 sono 1,5 milioni, dal 2012 il calo è del -17,4%. In Veneto -19,1%

Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia, che dal 2012 sono scesi di quasi 325mila unità (-17,4%); in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all'anno precedente.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Inps, nel 2022 si contavano 1.542.299 artigiani. L'analisi è dell'ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia).

A Verona scomparsi quasi 9mila artigiani in 10 anni

Nell'ultimo decennio sono state Vercelli e Teramo le province che, entrambe con il -27,2%, hanno registrato la variazione negativa più elevata d'Italia. Seguono Lucca con il -27%, Rovigo con il -26,3% e Massa-Carrara con il -25,3%. Flessioni più contenute a Trieste con -3,2%, Napoli (-2,7%) e Bolzano (-2,3%). In termini assoluti le province che hanno registrato le "perdite" più importanti sono state Bergamo con -8.441, Brescia (-8.735), Verona (-8.891 pari a -23% in dieci anni), Roma (-8.988), Milano (-15.991) e, in particolar modo, Torino con -18.075 artigiani.

Rank nazionale Province 2012 2022 Var. ass.

2022-2012

(10 anni) Var. %

2022/2012

(10 anni) 4 Rovigo 9.833 7.250 -2.583 -26,3 14 Verona 38.102 29.281 -8.821 -23,2 30 Belluno 7.728 6.168 -1.560 -20,2 45 Padova 39.637 32.199 -7.438 -18,8 48 Vicenza 36.730 29.974 -6.756 -18,4 69 Venezia 28.831 24.087 -4.744 -16,5 73 Treviso 35.049 29.444 -5.605 -16,0 7 VENETO 195.910 158.403 -37.507 -19,1 ITALIA 1.866.904 1.542.299 -324.605 -17,4

Per quanto riguarda le regioni, infine, le flessioni più marcate in termini percentuali hanno interessato il Piemonte con il -21,4%, le Marche con il -21,6% e l'Abruzzo con il -24,3%. In valore assoluto, invece, le perdite più significative hanno interessato l'Emilia Romagna (-37.172), il Veneto (-37.507), il Piemonte (-38.150) e, soprattutto, la Lombardia (-60.412 unità).