Cavalieri del Lavoro celebrano imprese familiari

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Settantacinque storie di impresa, un minuzioso racconto dei percorsi imprenditoriali di generazioni di famiglie che contribuito a inventare il made in Italy, e le testimonianze dei Cavalieri del Lavoro protagonisti delle narrazioni. È questo il primo volume "Famiglia e Impresa. Storie di Cavalieri del Lavoro", promosso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed edito da Marsilio Arte che è stato presentato oggi presso Casina Valadier a Roma. "Questo volume - ha annunciato Maurizio Sella, Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - è un punto di inizio. In occasione del 120esimo anniversario della nascita dell'Ordine, istituito nel 1901, abbiamo infatti deciso di avviare una collana editoriale dedicata alle storie dei Cavalieri del Lavoro. L'auspicio è che l'intraprendenza di queste donne e di questi uomini possa ispirare le future generazioni e instillare nei lettori la curiosità per storie che, nella loro diversità, hanno tutte concretamente contribuito a costruire il made in Italy e fare grande il nostro Paese". (ANSA).