Caro benzina: Giovannini, valutazioni in corso

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "E' una valutazione in corso, al momento non abbiamo alcuna indicazione né in un senso né nell'altro. In tutti questi mesi il Governo ha fatto sforzi straordinari sul piano finanziario proprio per tutelare non solo le imprese, ma anche le persone in difficoltà". Così il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a margine dell'incontro al Festival Internazionale dell'Economia, sulle misure allo studio per il caro carburanti "Per il Piemonte ci saranno investimenti mai visti grazie al Pnrr, ma non solo, a partire dalla metropolitana di Torino. Ai tantissimi fondi si possono aggiungere quelli di competenza delle Regioni. Il secondo tempo della partita spetta ai presidenti delle Regioni per programmare i loro fondi come integrazione ed eventuale rafforzamento delle scelte del governo con il Pnrr". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Torino per il Festival Internazionale dell'Economia. (ANSA).