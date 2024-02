Calderone,reato penale per manodopera illecita negli appalti E' tra le proposte in vista del provvedimento sulla sicurezza

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Noi facciamo la proposta di reintrodurre il reato penale per l'interposizione illecita di manodopera", che si ha quando non vi è "un contratto di appalto regolare e un distacco regolare". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a margine del "Forum in masseria", parlando delle misure in vista sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando che la depenalizzazione avvenuta nel 2016 "non ha portato a risultati nel contrasto alle irregolarità". (ANSA).

