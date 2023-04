Borsa: Milano la migliore in Europa con le banche, bene Mps

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Piazza Affari è stata per qualche frazione la migliore di giornata tra le Borse europee, grazie soprattutto alla forza dei titoli bancari, trainati anche dai risultati di alcuni grandi gruppi statunitensi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,69% a 27.891 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,67% sopra la soglia psicologica dei 30mila punti. Nel Vecchio continente Amsterdam ha registrato un aumento finale dello 0,6%, seguita da Francoforte in crescita di mezzo punto percentuale, con Parigi e Madrid positive per lo 0,4%. Leggermente più cauta Londra, che ha chiuso in rialzo dello 0,3%. In leggero aumento anche gli indici azionari di Mosca, nonostante il prezzo del gas abbia chiuso a 42 euro al megawattora, in aumento del 3% rispetto alla conclusione della vigilia. Oro in leggera crescita sempre sopra i duemila dollari all'oncia, con il petrolio che ha cercato di tenere quota 81 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso calmo a 181 punti base e in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Bper, salito del 4% a 2,63 euro. Bene anche Banca Generali, cresciuta del 2,2% dopo che Massimo Doris, amministratore delegato di Mediolanum, ha affermato che un'integrazione con Mediobanca (+2%) "ha sicuramente senso". Acquisti inoltre su Unicredit (+2,2%) e Banco Bpm, salito di due punti percentuali. Discorso a parte per Mps, cresciuta del 5,6% dopo che la banca ha specificato che può "guardare a tutte le opportunità che si dovessero presentare in chiave di consolidamento del settore". Tra gli altri titoli, qualche vendita su Leonardo, Erg, Saipem e Italgas, tutti scesi di oltre un punto percentuale. (ANSA).