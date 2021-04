Borsa: Milano in negativo (-0,3%), vola la Juve e pesa Cnh

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Ha girato in negativo nel tardo pomeriggio Piazza Affari (-0,3%), con Cnh che resta pesante (-4,5%), tra i titoli che staccano la cedola, il giorno dopo l'interruzione delle trattative con la cinese Faw per Iveco. Nell'industria male Prysmian (-3%) dopo un incontro con analisti, bene Leonardo (+2,4%) e Atlantia (+1%), pesante Stm tra i semiconduttori (-2,2%). Sofferente il comparto auto, in particolare Stellantis (-1%), ma anche Ferrari (-0,7%), e patisce Exor (-1,4%). Male Pirelli (-1,3%). Bene le banche, in particolare Bper (+3%), Unicredit (+1,2%) e Intesa (+0,5%), con lo spread tornato a salire a 102 punti. Vero e proprio rally per la Juventus (+17,2%) a 0,9 euro, nella giornata in cui si è diffusa la notizia della costituzione di una Superlega di calcio. Tra i farmaceutici guadagni per Diasorin (+1%). Fuori dal listino principale vola Fiera Milano (+7,7%) con le riaperture e Ovs (+10,6%) che annuncia temporary store nelle località balneari. (ANSA).