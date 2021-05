Borsa: Milano corre con Europa e Stellantis, bene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - In linea con il chiaro recupero dell'Europa dopo lo scivolone della vigilia, Piazza Affari registra una seduta nettamente positiva, con l'indice Ftse Mib in rialzo finale del 2,03% a 24.463 punti e l'Ftse All share in crescita dell'1,86% a quota 26.771. Gli acquisti sui mercati europei sono arrivati con i dati macroeconomici dell'eurozona e si sono rafforzati con Wall Street ottimista nella prima parte della sua giornata dopo gli indici sul mercato del lavoro Usa e la tenuta del prezzo del petrolio. Così Amsterdam è stata la Borsa migliore della giornata con una crescita finale del 2,4%, seguita da Francoforte (+2,1%), mentre Madrid ha segnato un aumento dell'1,7%, Londra dell'1,6% e Parigi un rialzo dell'1,4%. Piazza Affari non si è fatta condizionare dal progressivo aumento dello spread tra Btp e Bund tedesco a 10 anni, con il differenziale che ha chiuso a 112 punti base e un rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,89%. In questo quadro a Milano ottima giornata per Stellantis sui conti del primo trimestre dell'anno e la conferma della stime per l'intero 2021: il titolo del gruppo automobilistico ha chiuso in rialzo del 7% a 14,86 euro, non lontano dai massimi recenti di metà marzo. Dopo la pubblicazione dei conti, molto forte anche Cnh, con una crescita finale del 5,2% a 12,89 euro soprattutto sulla revisione in positivo dei target 2021. Tra gli altri titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano, bene Tenaris, salita di oltre quattro punti in scia al greggio, con Unicredit nettamente migliore tra le banche (+2,5% a 8,84 euro) in attesa della pubblicazione dei conti. Poco sotto la media del listino Intesa (+1,4% a quota 2,34) dopo la trimestrale, positiva senza strappi Mps (+1,1% a 1,18 euro). Nel paniere principale di Piazza Affari, controtendenza per Tim, che ha chiuso in calo dello 0,6%. (ANSA).