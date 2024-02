Borsa: Milano chiude in rialzo, volano Mediobanca e Generali Scivolano Campari e Stm. Lo spread Btp-Bund a 143 punti

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - La Borsa di Milano (+1,07%) chiude in netto rialzo e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari volano Mediobanca (+5,2%) e Generali (+3,2%), con i nuovi scenari di un consolidamento del settore bancario che vedrebbe tra gli attori anche Unicredit (+1,8%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 143 punti, toccando nuovi minimi da febbraio del 2022. In forte calo i rendimenti dei titoli di Stato europei con il decennale italiano che cede l'11 punti base al 3,79%. Le ipotesi di risiko hanno spinto tutti gli istituti di credito. Banco Bpm archivia la seduta con un rialzo del 5,4%, Bper e Mps (+2,2%), Intesa (+1,5%). Tonica anche la Popolare di Sondrio (+3,6%). Acquisti su Recordati (+2,3%) e Tenaris (+1,9%), dopo i risultati del 2023, e Nexi (+1,8%) che presenterà i conti la prossima settimana. Andamento positivo per il comparto dell'auto dove Stellantis guadagna l'1,6%, Ferrari (+11,5%) e Iveco (+0,6%). Sale il lusso con Moncler (+0,6%) e Cucinelli (+0,5%). In fondo al listino principale Campari (-2%), in vista dei conti, Stm (-1,7%) che guarda all'andamento del settore dei semiconduttori. Fiacche le utility mentre si guarda alla volatilità del prezzo del gas. Deboli Snam (-0,7%), Erg (-0,6%), A2a (-0,1%). (ANSA).

