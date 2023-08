Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,94%), su Moncler, Banco e Tim Le banche hanno recuperato 1,46 miliardi di capitalizzazione

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo sulla scia dell'ottimismo degli investitori per la crescita inferiore alle stime dell'inflazione Usa, che potrebbe indurre la Fed a un ripensamento sui tassi, evitando l'aumento previsto per settembre. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,94% a 28.575 punti, tra scambi vivaci per il periodo, per 2 miliardi di euro di controvalore. In calo a 161,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,2 punti al 4,13%, mentre quello tedesco è salito di 3,1 punti al 2,52%. In luce Cucinelli (+4,05%), Moncler (+3,59%) e Ferragamo (+1,89%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa dopo l'abolizione delle restrizioni di viaggio in Cina. Sono proseguiti anche oggi i rialzi per le banche dopo il tracollo di martedì scorso dovuto alla tassa sugli extraprofitti. Banco Bpm ha guadagnato il 2,94%, Intesa l'1,9% e Mediolanum l'1,65%. Più caute Mps (+0,67%) e Unicredit (+0,63%), fiacca invece Bper (-0,04%). L'indice di settore è salito dell'1,27%, con 1,46 miliardi in più di capitalizzazione. Brillante Tim (+2,75%), in vista di un possibile ingresso del Tesoro in NetCo, affiancato da F2i, in caso di acquisizione della rete da parte del fondo Usa Kkr. Acquisti su Ferrari (+2,05%), poco mosse invece Eni (+0,41%) e Saipem (+0,5%) con il calo del greggio (Wti -0,85% a 83,66 dollari al barile). Meglio hanno fatto Enel (+1,48%), Terna (+1,34%) e Snam (+0,91%), mentre hanno ceduto Interpump (-0,56%), Cnh (-0,47%), Iveco (-0,41%), Pirelli (-0,37%), Generali e Inwit (-0,35% entrambe) (ANSA).