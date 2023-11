Borsa: Milano chiude debole con l'Europa, scivola Tim Positive le banche e l'energia. Spread Btp-Bund a 189 punti

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - La Borsa di Milano (-0,29%) chiude debole, in linea con gli altri principali listini europei. A Piazza Affari scivola Tim (-3,3%), all'indomani del via libera alla cessione della rete a Kkr, su cui ha annunciato una battaglia legale Vivendi. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 189 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento di tredici punti base al 4,63%. In deciso calo anche Diasorin (-3,8%), Nexi (-2,8%). Seduta in flessione per le utility con il prezzo del gas in discesa. Erg cede l'1,4%), Hera (-1,3%), Enel (-0,2%) e A2a (-0,1%). Andamento negativo per le auto dove Iveco cede il 2,1%, Stellantis il 2%, Cnh l'1,4%. In rialzo le banche, in controtendenza rispetto al listino. Sale Bper (+1,2%), Banco Bpm (+0,6%), Intesa (+0,1%), con gli analisti che promuovo i conti del trimestre e le prospettive di remunerazione degli azionisti. Piatta Unicredit (+0,02%) mentre è in calo Mps (-1,1%). contrastata l'energia con il rialzo del petrolio. Brilla Tenaris (+2,4%), bene Eni (+0,2%) mentre è in calo Saipem (-0,6%). Brillante Ferrari (+1%) e Prysmian (+0,8%). Fuori dal listino principale scivola Webuild (-4,7%) e Anima (-4,4%), quest'ultima dopo aver concluso il programma di acquisto di azioni proprie. (ANSA).