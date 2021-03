Borsa: Europa positiva come Wall Street, bene Milano (+0,6%)

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Sono positive le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street, mentre le vaccinazioni contro il Covid 19 restano protagoniste della scena politica, oltre che sanitaria. In Europa la Piazza migliore è Madrid (+0,9%), seguita da Francoforte e Londra (+0,8%), e Parigi (+0,5%). Bene Milano (+0,6%), con lo spread sceso a 95,9 punti, con il premier, Mario Draghi, che nel pomeriggio ha rassicurato sul fatto che la politica espansiva proseguirà in tutta l'Ue. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,8%, con protagonisti Informatica e energia. Volano i semiconduttori, a iniziare da Asml (+5%) e Asm (+4%). Continuano in rialzo, a parte Neste Oyj (-0,5%) i petroliferi, a cominciare da Bp (+3,1%) e Galp (+3,3%) e Tenaris (+3,5%), col greggio che corre (+3,9%) a 60,9 dollari al barile, col canale di Suez che resta bloccato. Patiscono i componenti come Pirelli (-0,8%). Positive le banche, soprattutto quelle del Nordeuropa, in ordine sparso i farmaceutici, con forti perdite per Orion (-3,3%) e Diasorin (-2,2%) e guadagni per altri, come Glaxo (+0,8%). A Milano spiccano in positivo Tim (+3,5%) e tra le auto Ferrari (+2,1%). (ANSA).