Borsa: Europa chiude in leggero positivo

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Chiusura in leggero positivo per le principali Borse europee, condizionate nell'andamento finale dall'andamento di Wall Street, che aveva girato in rosso, per rimanere poi debole, sull'onda anche di alcune trimestrali, peggiori delle attese. La migliore in Europa è stata Londra (+0,52%) a 7.076 punti, seguita da Parigi (+0,28%) a 6.357 punti, Francoforte (+0,17%) a 15.196 punti e Madrid (+0,16%) a 8.982 punti. (ANSA).