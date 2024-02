Attesa una limatura delle stime economiche della Commissione Ue Stima Pil Eurozona sarà rivista al ribasso, ma meglio di Fmi

(ANSA) - BRUXELLES, 14 FEB - E' attesa una revisione al ribasso nelle previsioni economiche di inverno che saranno svelate domani dalla Commissione europea, anche se dovrebbe trattarsi solo di una limatura. In particolare le stime di Palazzo Berlaymont da quanto trapela da alcune fonti informate, dovrebbero essere più conservative rispetto a quelle diffuse dal Fmi a fine gennaio che ha indicato per l'eurozona l'attesa di una allo 0,9% per il 2024 e all'1,7% per il 2025. Nelle previsioni di autunno a metà novembre l'esecutivo comunitario aveva indicato l'attesa di una crescita nell'Eurozona dell'1,2% nel 2024 e dell'1,6% nel 2025. (ANSA).

