Atlantia: due candidati per cda, Sintonia indica Verdicchio

(ANSA) - ROMA, 04 APR - In vista dell'assemblea degli azionisti di Atlantia convocata per il prossimo 28 aprile per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un amministratore, la società del gruppo Benetton fa sapere che sono state presentate due proposte di candidatura: Nicola Verdicchio, senior vice president e chief legal officer di Pirelli, da parte di Sintonia, cui fa capo il 30,25% del capitale sociale di Atlantia e Andrea Brentan, espressione di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali titolari complessivamente di una partecipazione pari allo 0,71672%. Il termine per la presentazione delle candidature al cda scadrà il 13 aprile. Il reintegro del board si è reso necessario dopo le dimissioni di Sabrina Benetton lo scorso 13 marzo. Atlantia ha annunciato anche che in merito al rinnovo del collegio sindacale, nella stessa assemblea, alla data di scadenza del termine utile per il deposito delle liste (3 aprile 2021), è stata depositata una sola lista, quella di Sintonia e che vede candidati come sindaci effettivi Lelio Fornabaio, Maura Campra, Angelo Rocco Bonissoni e come supplenti Mario Civetta e Ilaria Antonella Belluco. (ANSA).