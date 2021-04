Aspi: Acs punta alla quota di Atlantia

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Ci metteremo intorno ad un tavolo con i nostri soci di Abertis per studiare la possibilità di formare un grande gruppo autostradale europeo". Lo ha detto il presidente del gruppo spagnolo ACS, Florentino Perez, in un incontro con gli analisti circa la possibilità di acquisire la quota di Atlantia in Aspi. E' la seconda volta che Perez fa questa affermazione, la prima è stata un mese fa quando ha presentato i dati di Acs, in cui ha spiegato che con la vendita della società energetica Cobra alla francese Vinci, gli dovranno arrivare 4,9 miliardi di euro, che serviranno a fare nuovi investimenti. (ANSA).