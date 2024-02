Apre la Bit a Milano, 'volano per l'occupazione' Santanchè avvia rassegna con 1100 espositori da tutto il mondo

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Il turismo è un volano importantissimo, rappresenta il 13% del pil, ha contribuito ad aumentare i posti di lavoro, incentivando l'occupazione femminile". Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del Turismo, inaugurando la 44/a edizione della Borsa Internazionale del Turismo, aperta fino a martedì negli spazi di Allianz Mico a Milano. Un taglio del nastro insieme a ministri e rappresentanti istituzionali di tanti altri paesi, da Cuba all'Egitto al Gambia, a conferma dell'interesse internazionale che si è conquistata negli anni la piattaforma fieristica milanese. Sono presenti infatti 1100 espositori provenienti da 66 Paesi, con 26 nuove destinazioni che per la prima volta hanno deciso di promuoversi all'evento. Oggi Bit è aperta anche al pubblico e già da stamattina erano in fila per entrare centinaia di visitatori, mentre nei prossimi due giorni la manifestazione è solo per gli operatori del settore. (ANSA).

Y59-AA-EM