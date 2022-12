Amazon verso sbarco a Jesi, 'nuovo sito strategico per Italia'

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - "Siamo lieti di annunciare la costruzione di un nuovo sito logistico nelle Marche, che sarà strategico per continuare a servire i nostri clienti in tutta Italia". E' la dichiarazione di Lorenzo Barbo, amministratore delegato Amazon Italia Logistica, contenuta in un comunicato che ufficializza la stipula del contratto definitivo tra Interporto Marche, privati e Scannell Properties e la firma di un convenzione tra Scannell e il Comune di Jesi. Con il contratto a Scannell vengono trasferiti proprietà e diritti edificatori di un'area di 65mila mq complessivi, funzionali alla realizzazione di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica, nonché i diritti di servitù per l'utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche. La convenzione riguarda invece la convenzione tra Comune di Jesi e Scannell per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione, permettendo così di poter procedere alla presentazione del titolo edilizio anche per la realizzazione del polo logistico. I vari soggetti interessati hanno firmato nella sede del Comune di Jesi, alla presenza del notaio Luciano Variale. Si tratta di un passaggio che chiude la fase contrattuale avvia la realizzazione del polo logistico Amazon nel territorio di Jesi. Previste un migliaio di assunzioni tra diretto indotto. Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo "è una giornata storica. La logistica si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo fattore di sviluppo e di occupazione per Jesi e per le Marche". Soddisfatto anche Massimo Stronati, presidente di Interporto spa, al termine di "un cammino lungo, complesso e irto di ostacoli, ma la coesione del Cda di Interporto, supportato dal team dei consulenti, tutti locali, ha reso possibile il corretto svolgimento dell'iter contrattuale entro i termini previsti, con la massima lealtà". (ANSA).