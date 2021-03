Alitalia: fonti, via libera a ristori anticipato a stasera

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - La decisione sulla terza tranche di ristori per Alitalia legati ai danni subiti per il Covid, inizialmente programmata per lunedì prossimo, è stata anticipata a questa sera. E' quanto si apprende a Bruxelles da fonti vicine al dossier. Le fonti confermano che l'importo approvato da Bruxelles sarà inferiore alla richiesta italiana di 55 milioni. Dopo il via libera dell'Ue, il governo potrà sbloccare i ristori per pagare gli stipendi dei dipendenti. (ANSA).