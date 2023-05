Al Samoter si apre vetrina del settore da 3,9 miliardi

(ANSA) - VERONA, 02 MAG - Si stima raggiungerà nel 2023 un fatturato di 3,9 miliardi di euro (+15%) il settore italiano delle macchine per costruzioni, che domani aprirà l sua vetrina internazionale al Samoter, in programma a Veronafiere dal 3 al 7 maggio. Secondo una recente ricerca Unacea-Unione italiana macchine per costruzioni, l'export a fine anno raggiungerà quota 3,1 miliardi (+9,7% sul 2022). Ad inaugurare la 31/A edizione del Salone sarà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia,. Alla rassegna sono presenti 536 aziende da 23 Nazioni, suddivise in 6 padiglioni, 3 aree esterne dedicate all'esposizione e alle prove dinamiche, 106 top buyer da 32 nazioni, selezionati con Ice-Agenzia. Nel programma anche più di 80 tra convegni e workshop dedicati a tematiche di mercato e tecniche. (ANSA).