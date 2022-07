Aeroporti: voli cancellati anche a Orio, ma giugno da record

(ANSA) - ORIO AL SERIO (BERGAMO), 03 LUG - Anche l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio risente della situazione internazionale degli scali, tra cancellazioni e ritardi di voli che, a catena, si ripercuotono sullo scalo orobico, forte del suo recente record di passeggeri. A giugno sono stati 1.249.409, che confermano Orio come il terzo scalo italiano; superato il giugno 2019, l'ultimo pre-Covid, quando i passeggeri furono 1.235.821. In questi giorni in altri scali le compagnie aeree sono spesso in difficoltà per via della carenza di personale e spesso si arriva a cancellazioni di voli di compagnie come Ryanair, Wizzair, Easyjet e Volotea che, di conseguenza, non consentono l'arrivo a Orio dell'areo poi da utilizzare per altre destinazioni. Tutto ciò a fronte di un aumento del personale operativo di Sacbo, la società che gestisce lo scalo, del 10% rispetto al periodo pre-Covid, in particolare in servizio nell'area operativa. La media attuale dei passeggeri allo scalo di Orio è pari a 40 mila persone al giorno: sul sito dell'aeroporto è comunque presente un servizio di alert che consente ai passeggeri di essere informati in tempo reale sul volo che devono prendere. Le cancellazioni sono sempre preventive e i passeggeri possono così essere informati per tempo e decidere cosa fare. (ANSA).