Ad aprile a Milano +25% di turisti, soprattutto stranieri

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Ad aprile saranno tanti i visitatori in arrivo a Milano, il 25% più dello scorso anno, grazie alla Pasqua, al Salone del Mobile, all'Art Week e al ponte del 25 aprile. Le stime sono dell'ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza prevedono un 28% in più di turisti stranieri rispetto all'anno scorso e un 22% di italiani. Si prevede anche un aumento della spesa. Per un soggiorno di poco più di quattro giorni passera da una media di 629 a 691 euro. "Sarà una Pasqua con il segno + grazie soprattutto ai visitatori stranieri e alla crescita di spesa media e consumi. Premessa positiva di un aprile fortemente attrattivo con eventi importanti come il Salone del Mobile e il Fuorisalone" secondo il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri convinto che "il settore turistico sta dunque tornando ai livelli pre-Covid e si conferma uno dei traini principali dell'economia della Grande Milano". A Pasqua non solo arriveranno in città visitatori (l'occupazione delle camere nei giorni di festa è del 50%, stabile rispetto all'anno scorso, ma si prevede una crescita nell'ultimo momento, mentre strutture come appartamenti e residence segnano già incrementi di oltre il 20%) ma da Milano tanti andranno in vacanza. Secondo i dati di Fiavet Lombardia, le prenotazioni di viaggi sono il 20% in più rispetto al 2022. Privilegiate le città italiane, gli agriturismi e le capitali estere. Chi decide di restare a Milano può contare sul 60% dei ristoranti aperti nel giorno di Pasqua. Se invece preferisce un pranzo casalingo, deve prepararsi ad un aumento dei costi che vanno dal 5 al 10%. Tendenza di quest'anno è una preferenza per la colomba (con costi medi cresciuti del 12-13%) rispetto alle uova di cioccolato mentre si conferma il consumo di carne di agnello e capretto. (ANSA).