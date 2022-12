Aci: positivo bilancio attività 2022 club Milano

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Per Automobile Club Milano il 2022 è stato "un anno indimenticabile con un bilancio di attività, iniziative e manifestazioni che si chiude con un segno più che positivo". Lo comunica l'ente con una nota. I dodici mesi trascorsi hanno visto ACI Milano impegnato su più fronti: "quello istituzionale di interlocutore delle amministrazioni per quanto riguarda traffico e mobilità e di fornitore di servizi; quello della sicurezza stradale con numerosi progetti, tra cui il corso realizzato in collaborazione con Inail Lombardia e Regione Lombardia che ha portato i nostri relatori in numerose realtà lavorative di Milano, Lodi e Monza Brianza per dare indicazioni e suggerimenti sulle modalità di utilizzo dell'autovettura per motivi di lavoro". Infine, sul fronte sportivo Automobile Club Milano ha confermato "l'impegno che ha da sempre caratterizzato la sua attività, contribuendo alla realizzazione di competizioni motoristiche, tra cui il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che si disputa dal 1922 all'Autodromo Nazionale Monza, progettato e costruito proprio da AC Milano cent'anni fa". ACI Milano nel 2022 ha rilasciato 1250 licenze sportive tra ufficiali di gara (500), piloti (500) e altre figure che gravitano nella galassia delle competizioni sportive. Sono 67 gli eventi motoristici internazionali a cui ACM ha fornito assistenza (tra questi il Gp di Formula 1, il Rallye Monte-Carlo Historique, la rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, il Milano-Monza Motor Show, numerose sessioni di test ufficiali svoltisi sul circuito dell'Autodromo Nazionale Monza) e ha pianificato e gestito la tappa milanese dell'edizione 2022 di "Ruote nella Storia". "Il 2023 si avvicina con nuove sfide e con il nostro compleanno: AC Milano compirà infatti 120 anni, un traguardo importante", ha affermato il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa. "Desidero ringraziare il direttivo, i dipendenti, i nostri soci e coloro che collaborano con noi: grazie all'impegno di tutti riusciremo a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi" ha concluso. (ANSA).