Abi, sospensione mutui in zone colpite da maltempo Invito a banche dopo dichiarazione del Cdm di stato emergenza

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "A seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per le province di Teramo, Pescara, Chieti, Cuneo, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena e le regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia a motivo di eccezionali eventi metereologici che si sono manifestati nel periodo estivo, l'Abi invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". Lo si legge in una nota. "La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori" conclude il comunicato. (ANSA).